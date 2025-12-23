高雄駁二聖誕禮物《好奇翹翹板》開箱 6座聲光效果增添溫馨奇幻

〔記者蘇福男／高雄報導〕高雄駁二藝術特區大港橋旁的淺三碼頭，在聖誕節前夕出現神秘禮物，神秘禮物今天中午12點驚喜開箱，是6座有聲光效果的互動式翹翹板，為高雄港區增添溫馨又奇幻的繽紛場景。

這6座名為《好奇翹翹板 CURIOSITY》，是由澳洲燈光互動設計工作室Amigo & Amigo打造的藝術裝置，Amigo & Amigo團隊曾參與全球超過50個光影藝術節，以製作大型燈光互動裝置聞名，2022年「台灣燈會在高雄」期間，便以《巨人的夢幻花園 Trumpet Flowers》和《大海怪幻想曲 OCTOPODA》2件活潑趣味的作品和高雄見面。

廣告 廣告

高市文化局長王文翠表示，《好奇翹翹板》經歷半年規劃，打造結合燈光、光影、遊戲互動，營造歡樂童趣氛圍，裝置主體巨型眼睛會在民眾進行體驗遊玩時，隨著翹翹板升降而轉動，彷彿正好奇地注視，翹翹板升降時會發出獨特音效，乘坐者在一上一下頻率中找到彼此的節奏，期待到訪遊客能在遊玩過程中，暫時忘去煩憂展露笑容。

Amigo & Amigo團隊表示，該作品特別以3種色彩回應高雄，其中，紅色呼應充滿活力與熱情的城市態度，黃色象徵希望與迎接新年的明亮氣息，藍色則凸顯港都的海洋意象。

上週五駁二藝術特區特地邀請施作工作人員穿上聖誕裝扮，由「聖誕老公公」開著貨車將禮物《好奇翹翹板》送達，以堆高機進行作品開箱與定位作業，並在社群搶先預告這份送給高雄的聖誕禮物，新奇的畫面引發民眾熱烈討論，不少網友紛紛留言「現代聖誕老人還要有堆高機證照跟大貨車駕照嗎？」、「太可愛了！好期待是什麼禮物」。

駁二表示，《好奇翹翹板》童趣鮮豔的作品，夜間燈光效果十足，不只為高雄的聖誕節增添歡樂氣氛，也喚起民眾心中的純真與好奇心，今天中午12點啟用後，每天上午10點至晚上10點會有聲光效果，更多相關資訊請上駁二藝術特區官網 查詢。

【看原文連結】

更多自由時報報導

被鄭麗文當眾嗆「沒有大腦」 東吳副教授PO文回擊了！

把握週二好天氣！週三多雨一直下到週末

明年蓋定了！全國唯一沒有火葬場的彰化縣 二次環評過關

怕被拖累？中捷綠線大坑延伸段要脫鉤彰化 縣府說話了

