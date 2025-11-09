高雄駁二讓淘寶辦活動惹議 官方緊急喊卡仍挨轟

淘寶去年也於於高雄駁二特區舉辦行銷活動。圖／翻攝自Taobao 淘寶臉書

中國阿里巴巴集團旗下網路購物與拍賣網站「淘寶」，原訂8、9日於高雄熱門觀光景點駁二藝術特區舉辦展覽活動，不過活動還沒開始就引起民眾反彈，對此駁二藝術特區官方宣布緊急終止場地租借契約，撤除該案相關設施，指出「該案原訂之行銷活動亦不會在駁二藝術特區舉辦」。

中國網路購物網站「淘寶」原訂8、9日於高雄駁二藝術特區舉辦行銷活動，不過網友認為駁二藝術特區市集一直以來都是以手作、文創等商品為主，卻看到「盜版大倉的淘寶大拱門」、「大陸貨」、「盜圖打樣生產產品」擔憂文創業者現場遭用圖搜商品、擋道人財路；然而淘寶已經是連續2年在駁二舉辦活動，國安局、陸委會、數發部一個禮拜前都還在討論中資相關境外電商落地與管制的問題，高雄竟直接讓淘寶￼進到最具指標的藝術文創￼聚落擺攤。

廣告 廣告

淘寶於高雄駁二特區舉辦行銷活動引起反彈，駁二特區也立即回應，指出「我們理解大家的關心，駁二今日已終止場地租借契約，並撤除該案相關設施，該案原訂之行銷活動亦不會在駁二藝術特區舉辦」。

高雄駁二特區官方宣布已終止場地租借契約。圖／翻攝自Threads

駁二宣布終止場地租借契約及行銷活動後，一派網友認為官方即時接受市民意見「效率很快」，大讚「我大高雄就是讚」、「這才是政府的正常樣子，羨慕」，盼「高雄真的不想要被淘寶污染」、「不要再有第3次」，也希望其他縣市「不要在文創旁邊辦淘寶活動」。

不過一派網友則認為「很莫名其妙」，指出去年似乎辦的好好的，也沒看到有什麼反對聲音，起初駁二也同意讓淘寶活動，卻因為遭到炎上之後宣布取消，質疑「不是從一開始連同意他們借場地辦活動都不該審核通過嗎？」更在遭炎上緊急取消「還有人感謝陳其邁市府、稱還好是高雄辦事快」認為民眾標準不一。

且若淘寶沒有違法、違反契約內容，駁二卻臨時終止契約，直言「這樣的做法是非常不OK的」認為駁二應在事前就好好過濾，而不是事後因為輿論壓力才終止契約，應對爭議品牌有更好的處理方式，而不是直接毀約。



回到原文

更多鏡報報導

「社會怎麼了？」身障者坐優先席遭老翁拍照公審 捷運警喝令刪文

日本熊患步步驚魂！女子遭襲靠狗救命 牧場車頭被熊拍凹

AI交易誰最賺錢？中國這機器人22%收益率「打敗ChatGPT」奪冠