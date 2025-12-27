高雄駁二「好奇翹翹板」深夜遭破壞 維修暫停開放

（中央社記者林巧璉高雄27日電）高雄駁二藝術特區甫推出的藝術裝置「好奇翹翹板 CURIOSITY」23日全新啟用，今天駁二貼出公告，因深夜有民眾不當使用，裝置暫停開放進行維修；未來將增設監視器，依法提告破壞者。

駁二今天上午在臉書（Facebook）貼出維修公告並表示，請大家遵守使用規則，「很多人問這件作品展到什麼時候，常態設置作品的展期都是靠大家的努力，好好使用、尊重愛惜，作品就會陪我們長長久久。」

「好奇翹翹板」共有6座互動式翹翹板，由澳洲燈光互動設計工作室Amigo & Amigo打造而成，裝置的巨型眼睛會隨著翹翹板升降轉動，彷彿正好奇地注視，且會發出獨特音效。

現場有立牌提醒民眾使用須知，包括不要在作品周邊奔跑推擠、勿站立、跳躍或倒立於翹翹板上、勿用力敲擊及破壞作品。設施也規定座椅限一人乘坐，單邊限重100公斤；12歲以下兒童須有家長全程陪同等。

駁二工作人員告訴中央社記者，因人為使用不當，翹翹板下方輪胎緩衝區受損，將全面檢修設備；未來將增加監視器設備，若有違規使用將依法提告，針對是否增加「使用須知」正在研議中。

駁二表示，保全都有加強巡邏，在深夜時發現設施遭破壞，但因沒有相關畫面無法報案，但已請工作人員告知警方，盼能一起維護公共設施。此外，設施裝置時已規畫要安裝監視器設備，不料監視器還未裝好設施就被破壞。

維修公告一出引發討論，許多網友紛紛表示「不意外」，深夜時很多大人沒有公德心，超大力撞。有人說，應該要限制只有小孩才能玩，「破壞的都是大人」。

高雄市民林小姐表示，開放當天剛好經過駁二有和朋友去玩，「真的滿有趣的」，而且現在公園內的遊樂設施大多只有12歲以下孩童才能玩，大人想玩都沒得玩，很開心這個設施未限制大人使用，但開放不到一周就被破壞真的令人相當錯愕。（編輯：李亨山）1141227