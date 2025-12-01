高雄駕駛誤闖輕軌車站「車卡軌道」 害8班次列車延誤
高雄輕軌今（1）日晚間發生轎車誤闖事故，有一輛自小客車在晚間7時49分誤闖進C35凱旋武昌站的輕軌順行軌道，當時一列由C34五權國小開往C35的順行列車即將進站，司機員見狀立刻緊急煞車並回報行控中心。由於車輛卡在軌道中央，順、逆行列車全數受影響，造成雙向共8個班次延誤，車上乘客也被迫改以接駁方式續行。
高雄捷運局與高捷公司表示，這起事故發生後已立即啟動調整運轉模式。C36凱旋二聖經C19馬卡道站至C33衛生局站改採局部運轉，班距約13分鐘；C33衛生局站至C36凱旋二聖站則啟動順、逆行接駁作業，以降低事故對旅客的影響。
由於轎車無法自行脫困，後續緊急調派吊車進場排除，在晚間8時28分順利將轎車吊離軌道區域，但因其行駛於軌道區，導致草皮區有掀起狀況，高捷單位隨即進行覆土與線路巡檢，確認環境安全無虞後，全線於晚間8時35分恢復正常通車。雖影響時間不長，但仍造成多名通勤旅客的行程受阻。
對此，高捷公司再次強調，輕軌沿線皆有設置號誌、警示標誌與分隔島，足以區隔一般車道與輕軌專用路權，呼籲駕駛務必減速、遵守燈號，切勿誤闖軌道區。違者可依《大眾捷運法》第50條第1項第3款規定，侵入輕軌軌道者可處新台幣1500元至7500元罰鍰，而此事故肇事駕駛後續將依法裁處。
