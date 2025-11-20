高雄騎士深夜蛇行撞警車竟肇逃 遭逮後情緒激動辯身體不適

即時中心／綜合報導

高雄市新興警分局五福二路派出所一輛警車再協助行動不便民眾返家後，在今（20）日凌晨1時45分許行經苓雅區中山、三多路口時，遭一名騎乘機車的男子蛇行衝撞；騎士未立即停下，便逕自沿著中山二路向北逃逸。隨後警方將男子追捕到案，他辯稱自己不是故意，不斷表示身體不適而失控撞上警車，全案將依法偵訊後移送高雄地檢署偵辦。

五福二所巡邏警組於11月20日凌晨1時45分許，因協助行動不便民眾返家完畢，行經苓雅區中山三多路口時遭騎士李男（30歲）撞上，李男未立即停下逕自沿著中山二路向北逃逸。

警方在中山五福路口將李男攔下，見其情緒激動、並不斷表示身體不適，隨即將其依法管束並通報救護人員到場協助送往鄰近醫院處置。

後續除依道路交通管理處罰條例62條1項「肇事逃逸」，處新台幣1000-3000元罰鍰、並吊扣駕照1至3個月；另檢視李男騎車過程有逆向與蛇行等行為，已涉及刑法「妨害公眾往來安全罪」。將待目前還在醫院的李男清醒，依法偵訊後移送高雄地檢署偵辦。

高雄機車騎士蛇行撞警車肇逃。（圖／民視新聞翻攝）

高雄機車騎士蛇行撞警車肇逃。（圖／民視新聞翻攝）

新興分局呼籲，駕駛人於發生交通事故後，務必立即停車、開啟危險警告燈，並應主動報警並採取必要的救護或處置措施；切勿心存僥倖，逕行駛離現場。

男子肇逃後，遭逮捕移送法辦。（圖／民視新聞翻攝）

男子肇逃後，遭逮捕移送法辦。（圖／民視新聞翻攝）





