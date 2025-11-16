高雄騎士用紙箱載幼童 警：已違反道交條例

機車騎士的踏板上載著紙箱，仔細一看紙箱裡竟然側躺著一名幼童，事發在高雄阿蓮區的峰山路段，不只目擊民眾傻眼，當地居民也覺得太危險。

當地居民周先生說道，「這是一個很不安全的做法，因為畢竟小孩子他是一個生命。」

當地居民何小姐則認為，「要閃邊啊，或者是什麼，那小孩子很難保持安全。」

16日下午回到峰山路，當地居民表示，峰山路因鄰近交流道及學校，車流量不小，特別是民眾目擊地點的T字路口，時常因汽機車鬼切轉彎而發生車禍。社會局獲報後將派社工了解照顧狀況；警方則表示，會依《道交條例》開罰。

廣告 廣告

高市警察局阿蓮派出所長李振源表示，「依《道路交通管理處罰條例》第31條第5項的規定，機車附載人員或物品未依規定者，可處新台幣300至600元罰鍰。」

當地社區載孩童的家長不少，孩童大多年紀較大、有戴安全帽；但也有部分嬰兒是由後座乘客抱著搭車。兒福團體提醒，這樣搭車可能危及幼童安全。

靖娟兒童安全文教基金會執行長許雅荏指出，「嬰幼兒在2歲以前，其實脖子非常的脆弱，所以用機車附載的話，無論是用背巾背，或是用人抱著，其實都有很大的一個風險，因為甩鞭效應而導致我們的脖子受傷。」

孩童戴好安全帽、準備上機車。專家提醒，孩童要等6至7歲、小腿達40公分左右，確定能踏穩踏板並抓緊前方大人後，才適合搭機車；家長也務必降速騎行，才能及時應對突發狀況，確保自身及孩童的安全。