高雄騎士蛇行撞警車肇逃被逮 激動辯稱腳抽筋失控

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄一名李姓男子(30歲)今(20)日凌晨1時45分許。騎乘機車行經苓雅區中山、三多路口，突遭李男機車衝撞，竟還往北逃逸，新興分局警車追捕到案，他緊張直喊不是故意的，稱腳抽筋失控撞警車。

警方見他情緒過激，反而不斷安撫，依法管束並通報救護人員到場協助送往鄰近醫院處置，初步檢查並無酒駕，後續除依「肇事逃逸」處以1000至3000元罰鍰，並吊扣駕照1至3個月，另檢視李男騎車過程有逆向與蛇行等行為，已涉及刑法185「妨害公眾往來安全罪」，將依法偵訊後移送高雄地檢署偵辦。

五福二所巡邏警組於11月20日凌晨1時45分許，因協助行動不便民眾返家完畢，行經苓雅區中山三多路口時遭騎士李男(30歲)撞上，李男未立即停下逕自沿著中山二路向北逃逸。

警方於中山五福路口將李男攔下，巡邏警組見他情緒激動並不斷表示身體不適，隨即將其依法管束並協助送醫院，目前還在醫院休息，待清醒後偵訊、函送。

新興分局呼籲，駕駛人於發生交通事故後，務必立即停車、開啟危險警告燈，並應主動報警並採取必要的救護或處置措施，切勿心存僥倖，逕行駛離現場。

