高雄驚傳恐怖「微波爐虐貓」！變態男PO文炫耀：內臟都熟了

高雄近日驚傳恐怖「微波爐虐貓」！一名男子自稱將貓放入微波爐虐待，還在網路上宣傳「付費解鎖影片」，引發網友憤慨。高雄市動保處與警方獲報後立即前往其住家查察，現場僅見空貓籠，並未發現貓隻或相關設備。經初步調查，男子否認虐貓，聲稱帳號遭人盜用，全案已移送地檢署進一步偵辦。

高雄市議員白喬茵指出，10月底即有民眾向她陳情，控訴有人在求收貓咪後竟然放進微波爐虐待。根據涉案者的PO文，其在社群上自稱拍攝虐貓影片，提到「貓出來後濕濕的、炸毛、冒煙、內臟熟了」，並稱「高雄實拍、可付費解鎖影片」，引發公憤。

事件延燒後，許多網友肉搜指出，該男子過去曾多次領養貓咪，竟全都下落不明。白喬茵調查發現，他於9月至10月間陸續領養賓士貓（9/10）、幼橘貓（9/27）、灰虎斑幼貓（10/10）及另一隻虎斑幼貓（9/30），至今全無蹤跡，引發疑慮。

動保處處長葉坤松表示，動保處有派員協同警方去行為人住家查看，雖未查獲「微波爐虐待」的直接證據，但行為人坦承有在認養5隻貓咪後，將4隻貓帶到公園放生，另有1隻自行跑掉，因此五隻貓將依五案分別認定棄養，依動保法一例一罰，每案可裁罰3萬至15萬元，累計至少15萬元以上。由於動保處屬行政機關、無權查證，於是移交地檢署進一步偵辦。

關於虐貓一案，警方追查發現比對男子住家與網傳影像後發現落差巨大，疑似有人利用AI生成虐貓照並冒名發文。同時，由於行為人也向警方喊冤，稱遭人冒名污衊、要提告「妨害名譽」，警方已受理，並將持續追查。

