高雄驚傳槍響！17歲少年疑持毒品拒攔查 聯合同夥追撞警車遭轟6槍

【緯來新聞網】高雄新興區在今（9日）凌晨3時25分，驚傳拒絕盤查並衝撞警方的事件。1輛違停車輛被巡邏員警發現後，駕駛不但沒有配合，還猛踩油門試圖脫逃，導致1名警員受傷。

17歲少年疑持毒品拒攔查 聯合同夥追撞警車遭轟6槍。（圖／翻攝畫面）

據了解，當時警員在明星街與南台路交會處執勤，看到一輛自小客車違規停在路邊，車內2名男子舉止異常。警方接近時察覺疑似毒品味四散，正準備進一步處理時，駕駛卻突然啟動車輛，先撞上巡邏車，再直接衝向警員。



這起突如其來的攻擊導致巡邏車右側受損，一名員警的左前臂被擦傷，經送醫縫合後情況穩定、並無生命危險。為了制止持續衝撞的駕駛，員警依法使用配槍，朝該車左側輪胎開了6槍，試圖阻止其逃逸，但對方仍在混亂中快速駛離現場。事發車輛副駕駛是一名年僅17歲的青少年，當場未逃脫，被警方控制後帶回派出所進一步偵訊。目前全案由警方調查處理中。



★《緯來新聞網》提醒您：珍惜生命、請拒絕毒品誘惑，提醒您遠離毒品 ★

廣告 廣告

更多緯來新聞網報導

小杰涉逃兵35萬交保 現身道歉稱：年輕做錯的事

告五人〈又到天黑〉首奪金曲兌現承諾 5地發500份大麥克