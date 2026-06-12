高雄驚傳爆炸聲！火災濃煙滾滾如地獄場景 市府出手了重罰工廠500萬
即時中心／高睿鴻報導
高雄今（12）晚不安寧！大約晚間7點多，岡山區本工五路有間處理廢棄物工廠，突然傳出重大火警，火勢一度燒得極為猛烈；現場不僅出現亮到刺眼的大範圍火光，且黑煙滾滾，甚至還傳爆炸聲，宛如地獄場景。據悉，環保局當時是透過雲端監控系統發現黑煙，經查，確認為工廠倉庫區釀災，由於現場有太空袋、重油等助燃物，火勢不僅迅猛，且還出現明顯粒狀污染物。據悉，高雄市環保局進行空污檢測後，確定裁罰工廠500萬並勒令停工。
高雄市消防局初步說明，今晚7點4分左右，岡山區本工五路工廠發生火警，消防局出動38車86人前往搶救，無人員受傷受困，消防人員持續搶救中。由於火勢燒得猛烈，高雄市長陳其邁也親自出動，到現場了解情況。環保局說明，空污小組於火警發生後，馬上到現場監測空氣品質；並且依據檢測結果，判定將依法處以最高罰鍰500萬，且當即勒令停工。
此外，由於現場風向判斷為西南走向，所以岡山區、路竹區、阿蓮區的空品可能都會受到影響，環保局提醒民眾關閉門窗、減少外出、建議配戴口罩，降低暴露風險。
不幸中的大幸是，目前初步掌握，應該沒有人員受困現場、也未傳出傷情；等火勢得到控制後，消防局火災調查科會再對起火原因、災損執行鑑定。
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