高雄驚傳討債濺血案！鳳山檳榔攤闆娘慘死刀下

鳳山一家檳榔攤上午傳出討債糾紛引發殺人案，檳榔攤老闆娘遭砍傷重不治。翻攝照片

高雄鳳山光遠路一間檳榔攤今（10）日清晨7時許驚傳駭人凶殺案！一名46歲呂姓男子疑似與檳榔攤老闆娘有債務糾紛，竟持刀上門討債，過程中與68歲王姓老闆娘發生激烈口角，呂男疑似理智斷線，盛怒之下持刀狠砍，導致老闆娘當場濺血倒地，送醫搶救後仍傷重不治。

警方初步調查，呂男今天清晨前往檳榔攤索討一筆債務，卻當場與老闆娘爆發衝突，呂嫌一怒之下持刀砍向老闆娘左肩，造成老闆娘當場大失血倒地。案發後，呂男快步逃離現場，躲進檳榔攤附近的草叢企圖躲避查緝，警方獲報趕抵緊急將傷者送醫，但仍因傷勢過重宣告不治。

廣告 廣告



回到原文

更多鏡報報導

生控師盜作品／師走廊追罵踢群、同儕排擠 小學霸「對花蓮心寒」離鄉讀一中

消防圈吸金風暴／鳳凰獎得主翻車！分隊長變吸金巨頭 傳「下訂400萬英國豪車」月月爽出國

消防圈吸金風暴／正妹挺身揭消防分隊長吸金 全台恐逾500位警義消受害