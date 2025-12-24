高雄驚傳高中生墜樓身亡 警方初步排除外力介入

高雄驚傳墜樓身亡案，警方初步排除外力介入。圖為負責偵辦的左營分局。(記者洪定宏攝)

〔記者洪定宏／高雄報導〕今(24)日凌晨2點多，高雄市左營區某社區大樓驚傳16歲高中男學生墜樓身亡案件，警方與救護人員到場，赫見他倒臥大樓外道路，已無生命跡象，家屬悲痛不已。

據了解，警方調派鑑識人員採證，並調閱大樓監視器畫面，初步未發現外力介入，現場及住處也無打鬥或破壞跡象，已報請橋頭地檢署相驗釐清死因。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。安心專線：1925 生命線協談專線：1995。張老師專線：1980

