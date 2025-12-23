高雄驚悚大坑！騎士重摔急送醫 友怒批工程「有重大缺陷」

高雄前鎮區時代大道於昨（22）日中午發生交通事故，一名23歲蘇姓男子騎乘普通重型機車行經事故地點時自摔，手腳、頭部及臉部多處受傷，所幸經救護送醫後無生命危險。

蘇男的朋友在社群平台發文指出，事故路段近日才完成修復，但疑似路面再次塌陷。（圖／警方提供）

前鎮分局表示，22日中午12時許接獲通報，立即派員前往現場進行交通管制，防止二次事故發生。經警方初步調查，蘇男由西向東沿時代大道行駛，行經事故地點時自摔。經警方呼氣檢測，蘇男無酒精反應。

初步研判，事故原因為未注意前方路況，詳細肇事原因仍需交通大隊進一步調查。前鎮分局警方呼籲，用路人行駛時應隨時注意路況，保持安全距離，以維護自身及他人安全。同時，警方強調，事故原因仍需交通大隊進一步分析，以確保道路安全。

事故發生後，蘇男的朋友在社群平台發文指出，事故路段近日才完成修復，但疑似路面再次塌陷，導致蘇男自摔。原PO表示，「還好今天朋友是正常車速騎車，也有佩戴安全帽，這種深度的坑洞真的令人感到非常不可思議，只要但凡車速高一點或是交通流量高峰時，造成的傷害是我們都不敢想像的！」

對於事故原因，原PO質疑相關施工單位是否存在工程缺失或偷工減料，「朋友前後總共縫了12針，除了國賠是不是該有相關的負責人員出來致歉並承認工程設計上是否有缺陷？」呼籲負責單位應對事故作出說明，釐清是否涉及設計或施工缺陷。

