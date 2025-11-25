高雄驚悚工安意外！工人「連人帶車」摔下4樓不治

即時中心／廖予瑄報導

位在高雄前鎮漁港旁的海霸王高雄分公司，今（25）早9時許發生工安意外，一名35歲蘇姓工人與堆高機，被一部起重機吊掛起，準備要前往頂樓施工；不料卻連人帶車，從4樓墜落地面，送醫搶救後仍宣告不治。事發後，高雄市勞工局勞檢處已派員前往稽查，並勒令現場停工；由於雇主涉違《職安法》，可處最高新台幣30萬罰鍰，並將移送檢察機關追究雇主刑事責任。

今早一名蘇姓工人搭載堆高機，準備到海霸王高雄分公司的頂樓施工，因此被一部起重機高高吊掛起；不料，當起重機來到4樓高度時，蘇男卻不明原因，突然連人帶車重重摔落地面。

蘇男搭載堆高機重摔落地。（圖／民視新聞翻攝）





蘇男搭載堆高機重摔落地。（圖／民視新聞翻攝）

警消獲報到場後，立即將受重傷的蘇男送醫，但蘇仍因傷重，最終宣告不治。

此外，勞檢處也立即派員入場，初步調查研判是使用移動式起重機以搭乘設備乘載堆高機及勞工，未有防止其翻轉及脫落的防止墜落措施而肇災；因此也勒令現場停工，並依《職安法》第6條第1項規定，可處雇主最高新台幣30萬罰鍰，並將移送檢察機關追究雇主刑事責任。目前勞工局已指派專人協助罹災勞工家屬辦理慰助事宜，並確保其職災補償權益。

