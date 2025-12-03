高雄驚悚弒妻案！妻遭利剪攻擊…頭頸胸腹全中刀 狠夫躲墓地5天落網

[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導

高雄市鳥松區在上月29日發生一起命案，一名約50歲婦人返家向已分居的43歲劉姓丈夫談判，過程中發生爭執，劉男盛怒下持利剪刺向妻子，導致妻子頭、臉、頸、胸、腹多處中刀；倒地前她曾想致電向弟弟求救，但經救護人員緊急送醫後，傷重不治。劉男殺妻後立刻逃離現場，經員警循線追查，於今（3）日在犯案現場附近的墓地裡逮獲劉男，訊後依殺人罪向法院聲請羈押獲准。

高雄市鳥松區在上月29日發生一起命案，狠夫經警訊後依殺人罪向法院聲請羈押獲准。（圖／翻攝自Google地圖）

此案發生於高雄鳥松區上月29日下午4時許，一名人妻返家和已分居的劉姓丈夫進行談判，不料遭對方持利剪痛下殺手，女方頭、臉、頸、胸、腹多處中刀，導致其因失血過多、當場休克，在失去意識前，曾撥通電話給其胞弟求救；警消到場時，劉男已棄刀逃離現場，而妻子則在送醫急救後傷重不治，檢警相驗確認死者死因為失血性休克。

廣告 廣告

在案發5日後，經警方不懈地循線追查，成功在案發地點附近的墓地逮獲劉男，訊後依殺人罪向法院聲押劉男獲准，詳細案發原因仍待進一步釐清。

◎《FTNN新聞網》關心您，有家暴事件請撥打113保護專線。

◎《FTNN新聞網》關心您：

拒絕暴力，請撥打：110！

反霸凌專線：1953

法律扶助基金會：(02)412-8518

更多FTNN新聞網報導

土城離奇命案！女約閨蜜拜亡姊「全身蓋濕棉被慘死」 檢警疑他殺聲請羈押

離奇火警凶殺案！土城女倒臥浴室門口亡 同住閨密涉重嫌遭當場逮捕

快訊／高雄左營某大樓驚傳命案！女子倒臥機車停車場死亡

