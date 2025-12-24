高雄驚悚車禍! 小客車闖紅燈撞剛起步機車釀4傷

南部中心／林樹銘、張可倫 高雄市報導

高雄小港發生一起驚悚車禍，一部小客車疑似為了搶快，闖紅燈，衝過路口，卻撞向一整群剛起步的機車，導致4名騎士摔車受傷，其中一人肋骨骨折送醫。

高雄驚悚車禍！ 小客車闖紅燈撞整群「剛起步」機車釀４傷

白色小客車闖紅燈，衝過一整群機車。（圖／翻攝畫面）大馬路口，交通號誌轉成紅燈，一部白色小客車卻還一路狂衝，不顧右側大批機車已經起步，小客車試圖衝過整群機車。另一個角度，白色小客車車速飛快，4部機車就像打保齡球一樣，整排接連被撞倒，零件噴飛四散，揚起煙塵，機車騎士連人帶車慘摔，後方騎士則趕緊煞車閃避。

驚悚車禍發生在高雄小港區沿海四路，23日傍晚5點多，小客車駕駛疑似趕著回家，闖紅燈通過路口，騎在最前方的機車驚險閃過，但後面幾部機車卻來不及躲開，4名機車騎士被撞倒。

現場共四名騎士受傷，其中一人肋骨骨折。（圖／翻攝畫面）高市警小港分局交通分隊長 曾英欽：「曾男駕駛自小客車疑因闖紅燈，不慎撞上4輛重機車，致杜男肋骨骨折及林男等3人身體多處擦挫傷，經送醫救治均無大礙；另駕駛經酒測後，均無酒駕情事。」

其中一名被撞的騎士肋骨骨折，其他人也有多處擦傷，回到車禍現場，機車還停放在路旁，毀損嚴重，肇事駕駛沒有酒駕，是不是單純搶快釀禍，還有待釐清。

