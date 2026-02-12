高雄驚悚車禍！ 轉彎車未禮讓直行車.波及停等騎士

高雄市 / 綜合報導

高雄苓雅區，五福、和平路口，今天一早，有兩部自小客車碰撞，還波及一旁機車騎士，造成兩人受傷，其中一輛車四輪朝天，駕駛一度受困在車內，受到不小驚嚇，消防人員不停在一旁安撫，而警方初判肇事原因，疑似轉彎車未讓直行車所導致。

交通尖峰時刻，車來車往的十字路口，一輛紅色轉彎車，和直行 藍 車猛力一狀，紅車當場翻車，還波及一輛停等紅燈的機車，藍車車頭撞得稀巴爛，雨刷毀損，安全 氣囊 全爆開，紅車四輪朝天，後車廂全毀，板金也嚴重凹陷，遭波及的機車倒在一旁。

而驚險車禍也讓一度受困車內的紅車駕駛，還在驚嚇當中，路面滿是油污 漬 ，現場一片狼藉，消防人員忙著安撫肇事女駕駛，這起車禍發生在今(12)日早上八點多，高雄苓雅五福、和平路口，紅車賴姓女駕駛轉彎時，和直行車碰撞，波及一名機車，造成另一名駕駛以及騎士身體挫傷。

賴女家屬說：「(人有怎樣嗎)他剛到醫院而已，(去上班途中嗎)他公司在這裡而已。」苓雅分局交通分隊長潘益正說：「本案賴女(轉彎車)未受傷，周女紀女多處擦挫傷，送醫治療意識清楚無大礙，本案無人酒駕，警方到場訪查周遭，並調閱監視器佐證，初步分析事故原因為賴女轉彎車，未禮讓直行車先行致肇事。」

初步分析事故原因為，賴女轉彎車未禮讓直行車先行致肇事，駕駛都沒有酒駕，詳細肇事原因仍有待交通大隊分析研判，只是上班前，在路口發生驚悚車禍，恐怕也讓肇事雙方，餘悸猶存。

