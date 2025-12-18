高雄驚悚車禍！77歲婦開車逆向暴衝 夾擊騎機車母子檔...52歲母命危

高雄77歲婦開車逆向暴衝，猛撞騎機車母子檔一人命危。讀者提供

高雄今（18）日上午近10時發生恐怖車禍，一名77歲潘姓女子駕駛自小客車行經三民區建國三路時，竟不明原因「逆向暴衝」至對向車道，當場撞上騎機車載兒的52歲丁姓母親及21歲的兒子黃男，母子瞬間慘成夾心餅乾，機車還被推擠撞向路旁停車格內的汽車。丁女當場失去生命跡象，緊急送高醫搶救，傷勢嚴重；兒子則意識清醒，送醫包紮治療，驚險瞬間嚇壞現場目擊民眾。

警方調查，潘女當時沿建國三路東向西行駛，卻突然衝入對向車道，與騎車載子的丁女對撞，並波及路邊車輛。經檢測潘女酒測值為零，初步研判肇因為「未依規定駛入來車道」，詳細肇事責任仍待鑑定。

據了解，三民一分局警方是在上午9時44分獲報到場，交通分隊正進行測繪蒐證。該路段車流量大，事故一度造成交通堵塞，警方緊急疏導，並將進一步釐清是否涉及超速、分心或健康因素導致暴衝。



