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高雄驚爆登革熱「醫院群聚」 鄰床5人齊發病！疾管署成立機動隊 3

CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導

高雄民生醫院驚爆醫院登革熱群聚事件！疾管署今（12）日表示，指標個案為高雄市三民區70多歲女性，因發燒、頭暈等不適二度去住院，沒想到第二次被採檢確診登革熱第二型，且住院期間相鄰病室也一口氣檢出登革熱陽性確診者4人，研判為一起群聚案件，個案已多達5人，目前感染源不明；疾管署宣布即日成立機動防疫隊支援各項防疫工作。這也是國內時隔8年再有登革熱醫院群聚。

疾管署發言人曾淑慧表示，本群聚案指標個案為高雄市三民區70多歲女性，具慢性病史，5月29日因病住院，6月10日出院，6月11日因發燒、頭暈等症狀再次住院，經採檢確診登革熱第二型，同住家人目前無疑似症狀。經衛生單位擴大疫情調查及採檢130多人，指標個案住院期間相鄰病室再檢出登革熱陽性確診者4例，全數為登革熱第二型，研判為一起群聚案件。

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曾淑慧強調，衛生單位目前已匡列相關個案潛伏期及可傳染期間接觸者並規劃擴大採檢，包括同一層病室的病患，以找出潛在感染者。由於感染源尚不明，疾管署將進一步基因定序，釐清是否與境外移入個案有關。

曾淑慧說，上一次國內有登革熱醫院是在2018年發生在台中，同樣是在院區或周遭有孳生源未被揪出。針對醫院防疫管控部分，也會由地方衛生局進行調查、裁罰。

疾管署強調，疾管署已成立機動防疫隊，支援高雄市各項防治工作。依衛生單位疫情調查，相關個案具共同活動史，衛生單位已針對個案居住地及活動地周圍環境進行病媒蚊密度調查及孳生源清除等防治工作，宣導附近居民自我健康監測，同時請當地醫療院所提高通報警覺，呼籲民眾配合衛生單位防治措施，防範疫情擴散。

根據疾管署統計，今年截至6月12日，累計74例登革熱確定病例，其中6例為本土病例，居住地均為高雄市；另68例境外移入，均自東南亞及南亞國家移入，以印尼(21例)為多，其次為馬爾地夫(14例)及越南(9例)，今年累計病例數與去(2025)年同期(78例)相當 ，低於2024年同期(271例)。

照片來源：CNEWS資料照

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