高雄驚現垃圾山惹議！藍營酸邱議瑩態度反差

[NOWnews今日新聞] 繼美濃大峽谷、小港柏油山後，高雄市燕巢區的月世界景點附近，再驚見達數十噸的垃圾山，甚至查出有外縣市垃圾遭非法傾倒其中，在地的民進黨立委邱議瑩狠嗆將加重罰則，「罰到傾家蕩產」。對此，國民黨青年軍賴苡任昨（18）日質疑，美濃大峽谷那次，邱議瑩怎麼不撂這種重話？是因為這次不認識業者，還是大峽谷當時選情還沒告急？

賴苡任昨上《大新聞大爆卦》節目表示，高雄現在就是一個金玉其外、敗絮其中的直轄市，曾經是台灣的第二大城市，過去有光輝的歷史，當時高雄的經濟非常好。經過陳其邁這幾年的治理之下，全台灣最特別，也幾乎是唯一的月世界，現在竟然變成垃圾山。

賴苡任質疑，邱議瑩說抓到這些人以後，要「罰到傾家蕩產」，但請問一下，當時美濃大峽谷的時候，她怎麼不這樣講？很奇怪唷！美濃大峽谷這件事情，抓到業者，邱議瑩怎麼不喊話？一個是把好的土挖出來往外運，一個是把外面的垃圾往裡面倒，原則上都是屬於破壞高雄的環境，但對月世界，邱議瑩還加碼說必須比照酒駕公布姓名、照片，還要沒收犯罪工具，就是那些車輛。

賴苡任也直言，那請問一下，美濃大峽谷那時，邱議瑩怎麼不講？怪不得有人說，好像業者跟她有關係？為什麼？同樣都是破壞生態，她怎麼態度差那麼多？那就表示往月世界倒垃圾的，她肯定不認識。再來，美濃大峽谷當時，她選情也沒那麼急，當時她認為能壓就壓，誰知道美濃大峽谷變成全台知名景點？這次月世界，國防部要不要再來個禁航區？

