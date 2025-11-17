高雄驚見垃圾山！不肖業者長期非法傾倒 環保局：疑來自外縣市

高雄有不肖業者長期到燕巢區的山坡地，非法傾倒生活廢棄物等垃圾，將當地獨特的泥岩惡地山坡，堆積成一座小型垃圾山。環保局已經掌握可疑車輛動向，並表示這垃圾疑似是來自外縣市。

高雄燕巢區知名的月世界地景公園附近，一整片山坡地被廢棄物層層堆疊數量驚人，本該是充滿生機的山林，邊坡護欄下方卻被堆積滿滿垃圾，上頭還有蠅蟲飛舞，環保局獲報前來清理，破袋檢查發現，這些垃圾疑似是從外縣市來的。初步了解，疑似有不肖業者長期多次非法傾倒垃圾，將當地獨特的泥岩惡地山坡地形堆積成小型垃圾山，不僅會破壞景觀，也恐怕會引發環境汙染與生態衝擊。

現場垃圾數量驚人，環保局獲報前來清理。圖／台視新聞

環保局表示，這類非法傾倒行為已經違法，已經向附近的民宅調監視器，掌握可疑的車輛動向，後續如果查獲行為人，除了依法裁處6000元到300萬元的罰鍰以外，也將移送法辦。

