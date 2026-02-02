南部中心／莊舒婷、陳凱茂 高雄市報導

有民眾發現高雄林園建佑醫院的招牌竟然飄浮在半空中，覺得非常驚訝，將畫面發上網引發熱議，這到底怎麼回事？其實這是醫院為了做防水工程將牆塗成白色，特定角度來看，雪白的牆面直接跟藍天白雲混在一起。

高雄驚見奇景"醫院飄半空" 真相曝光是防水漆色與天空結合

建佑醫院四個字彷彿飄在空中一般，掀起討論。（圖／民視新聞）

放眼望去，道路兩側各式招牌林立，不過仔細看看，位在街景中間，其中有一個招牌特別與眾不同，有著建佑醫院四個字的長條狀物體，沒有明顯支架，就這樣彷彿飄在半空中一般，有網友笑說，是網路太慢畫面跑不出來嗎？也有人說，世界出現bug了，甚至還被質疑是AI或後製過的。民眾：「好像天橋這樣。」民眾：「就像漂浮在空中，也很像那個牌樓一樣。」民眾：「像飄在空中有點像AI，因為他後面的背景他剛好切得太整齊了。」民視記者莊舒婷：「不少民眾看到這樣子的景象，都覺得非常的驚喜，到底怎麼會有醫院的看板飄在半空中呢，靠近一點來看看，原來不是漂浮在半空中啦，而是整面牆被塗成白色。」

走近一點看發現是外牆被漆成白色，並不是漂浮的看板。（圖／民視新聞）走進看看終於真相大白，原來畫面沒被修過，也沒有懸空的招牌，而是一整棟真真實實的位在高雄林園的醫院建築物，為了進行防水工程，院方把張貼的廣告拆了，外牆漆上白色防水漆，沒想到意外爆紅。建佑醫院院長室特助許哲源：「我們大概是去年十月開始動工，本來我們是希望再把廣告牆，再做新的主題再放上去作為宣傳，如果日後可以變成一個景點的話，院方也是挺樂見其成的，（那有人來跟你們反應過很像飄在空中嗎），沒有如果沒有人發這個文，我也從來沒有發現過有這樣子的情形。」怎麼也沒想到只是大面積的漆油漆，竟讓不少人意外掉入魔法世界，以為醫院漂浮在半空中，掀起討論。

