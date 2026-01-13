高雄驚見浮屍！屍漂港區海面…隨浪拍打「額頭留擦傷」死者身分待查

記者陳弘逸／高雄報導

高雄市梓官區通安路通港巷港內昨天（13日）下午有民眾發現港區海面漂一具浮屍。（圖／翻攝畫面）

高雄市梓官區通安路通港巷港內昨天（13日）下午有民眾發現港區海面漂一具浮屍，由海巡人員打撈上岸後，並通報警方協處；初步研判，死者性別為男性，額頭處有輕微擦傷，疑落水遭海浪打撞擊礁石或岸邊所致，初步排除外力介入，但尚無法識別身分，已報請檢方相驗釐清死因，待身分確認後，將通知家屬，並調查落水原因。

岡山警分局昨天（13日）下午3時20分，接獲海巡轉報，梓官區通安路通港巷港內發現浮屍；經海巡人員打撈上岸，初步研判，死者性別為男性，額頭處有輕微擦傷，疑落水遭海浪打撞擊礁石或岸邊所致，初步排除外力介入。

由於死者隨身物品及特徵尚無法辨識身分，後續警方已經通報鑑識人員到場採證，並報請檢方相驗釐清死因。（圖／翻攝畫面）

由於死者隨身物品及特徵尚無法辨識身分，後續警方已經通報鑑識人員到場採證，並報請檢方相驗釐清死因，待身分確認後，將通知家屬，並調查落水原因。

