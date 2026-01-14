高雄驚見浮屍！額頭擦傷身分不明...排除外力介入

高雄市梓官區昨（13）日下午於蚵仔寮漁港發現浮屍。（示意圖／pexels）





高雄市梓官區昨（13）日下午於蚵仔寮漁港發現浮屍，海巡人員獲報後將其打撈上岸，初步判定死者為男性，已排除外力介入。全案報請檢方相驗釐清死因，待確認死者身分後通知家屬，詳細落水原因仍待調查。

海巡人員昨日接獲浮屍報案後，於下午3時20分轉報岡山分局，現場位於梓官區通安路通港巷港內，經海巡打撈上岸後，初判死者為男性，額頭有輕微擦傷，推測是落水時遭海浪拍打撞到岸邊礁石所致，初步排除外力介入。

據了解，死者雖然有隨身物品，但不足以辨識身分，亦無能確認身分的特徵，目前仍在比對身分中，全案也已報請檢方相驗釐清死因，詳細落水原因也待調查。

輕生不能解決問題！東森新聞關心您

生命誠可貴，輕生不能解決問題

退一步想，可為生命找到出路！

珍愛生命，請撥打1925自殺防治安心專線

輕生防治諮詢安心專線：1925(依舊愛我)

張老師專線：1980

