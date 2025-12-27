高雄驚見玩命關頭！2車飆速甩尾狂撞 下場超舒心

高雄出現飛車追逐。（圖／東森新聞）





高雄市驚見「玩命關頭」飛車追逐，1輛黑色轎車在街頭飛速狂追另輛銀色轎車，並在眾目睽睽之下衝撞銀車，兩車不顧其他人安危瘋狂甩尾、飆速畫面，嚇壞現場群眾。

討債變追逐戰

32歲周姓男子與27歲馬姓男子，因20多萬元債務問題相約26日下午在路竹區談判，不料談判破裂雙方各自上車後，周男竟駕車從後方多次追撞馬男車輛，展開追逐戰。

馬男雖在車道間疾駛與快速穿梭，但周男明顯技高一籌，多次從後方追撞，甚至在路口攔腰衝撞馬男的銀車，將銀車推到撞向車道，波及另輛無辜休旅車。路口監視器拍下，馬男在路口被周男從左後方撞擊，周男碰撞後緊貼馬男車輛，把馬男的銀車逼到對向車道，當場撞上白色休旅車，變成3車連環撞。

狂飆猛撞 網：以為是遊戲

馬男抓住連環撞機會急彎逃離現場，馬男則繞過等待左轉的車輛繼續狂追。另一處車輛的行車紀錄器拍下，2車在國道1號交流道附近展開追逐，伴隨轟然引擎車與刺耳煞車聲飆速穿越路口。

警方獲報後，在一處田地尋獲失控衝田裡的銀車，與在一處停車場尋獲黑車，當場將兩人逮捕並依公共危險罪移送。追逐畫面曝光後，網友直呼「當玩GTA準備把車開進噴漆場之時」、「我GTA也都這樣玩」、「三小拍電影喔」。

