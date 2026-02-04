高雄驚見「機械車位女裸屍」！胸口有瘀青

最新消息，高雄市今（4日）一處大樓地下室的機械車位凌晨1點多突然傳出巨響，據《ETtoday新聞雲》的報導，死者全身赤裸，被管理員發現時已經氣絕，胸口還有瘀青，而身分目前曝光也是大樓的住戶，年紀約30歲，警方鑑識小組已經完成採證，初步沒發現有外力介入跟打鬥痕跡，已報請地檢署的檢察官跟法醫相驗，釐清確切的死因，也通知家屬前來處理後事。

高雄市三民區4日凌晨在某大樓的機械車位有女裸屍事件，未送醫轉交警方處理。 （圖／中天新聞）

《中天關心您｜請珍惜生命，再給自己一次機會》

◆生命線：1995

◆張老師專線：1980

廣告 廣告

◆24小時安心專線：1925

延伸閱讀

高雄弊案連環爆澆不熄陳其邁 最新民調！施政滿意度75.5%

高市府祭殺手鐧解「土方之亂」 高雄建商清運費暴跌81％ 「這群人」卻跳腳氣炸

開工、不開工都死路一條！長期未解未爆彈「土方之亂」懶人包