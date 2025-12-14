高雄驚見「醉警察」！酒駕高速追撞被2大過免職

警方高速鐵腕處置！高雄市昨（13日）凌晨有位員警下班跟朋友聚餐時有喝酒，但散攤後竟然酒駕，結果肇事追撞前車，市警局1天之內將他免職。

高雄市13日發生員警酒駕被查獲，1天之內遭記兩大過免職。 （示意圖，非新聞當事人／酒測 示意圖，翻攝NPA署長室臉書）

據了解，這位警員服勤的單位是覺民路派出所，姓張、現年40歲，昨天凌晨聚餐後酒駕，開著車沿著建國一路東向西方向開，疑似沒保持安全距離跟注意車前狀況，直接往前撞上去，李姓男駕駛的愛車因此遭殃。

所幸整起車禍沒人傷亡，但三民一分局交通隊趕來一測，張員的酒測值達每公升0.65毫克，再查個資發現竟然是「自己人」，讓執法員警傻眼。高雄市警局對此表示「零容忍」，1天內直接將張員記2大過免職。

廣告 廣告

《中天關心您｜喝酒不開車！未滿18歲禁止飲酒，飲酒過多有害健康》

延伸閱讀

西濱快速道路驚傳車禍！駕駛不慎撞上馬匹 現場血跡斑斑

屏東校園驚魂！醉漢持美工刀追高中生 警火速制伏無人傷亡

新店住宅大樓1樓餐廳驚見火光！消防員抵達油鍋還在燒