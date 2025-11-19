高雄驚險火燒車！轎車追撞公車逆撞騎士…車頭起火駕駛受困搶命畫面曝

記者吳泊萱／高雄報導

高雄小港發生驚悚車禍，白色轎車追撞公車，又失控衝撞對向機車後，起火燃燒。（圖／民眾提供）

高雄小港區發生驚悚車禍，今日（19日）傍晚5時許，一名47歲梁姓男子駕駛轎車行經大平路時，疑因未保持車距追撞前方公車後，失控衝至對向車道擦撞另一輛機車。猛烈撞擊導致轎車起火燃燒，梁男一度受困車內，幸好路過民眾上前破窗救出梁男，車禍造成梁男及騎士羅女受傷，二人經送醫治療無大礙，詳細肇事原因仍有待警方調查釐清。

梁男疑因未保持車距追撞公車，導致車輛失控衝入對向車道，又撞上另一輛機車。（圖／翻攝畫面）

路口監視器拍下，19日傍晚5時47分許，梁男駕駛白色轎車行經大平路彎道處時，突然一頭撞上前方公車，接著車輛失控衝上人行道，隨後又衝往對向機車停等區。眼看轎車直駛而來，毫無煞車跡象，一眾騎士紛紛往左右兩側閃避，其中53歲羅姓女騎士因閃避不及遭擦撞受傷。

梁男肇事後受困車內，轎車引擎蓋竄出大量白煙，路過民眾破窗救援。（圖／翻攝畫面）

梁男被救出後，轎車引擎室竄出火光，隨後整輛車陷入火海。（圖／翻攝畫面）

梁男肇事後，一度試圖倒車，隨後轎車引擎蓋竄出大量白煙，眼看梁男受困駕駛座，一名男子衝上前試圖救人，發現車門上鎖後，男子趕緊找工具破窗救出梁男。而在梁男脫困後沒幾秒，轎車引擎室就竄出大火，整個救援過程驚險萬分。警消獲報到場時，轎車已燒成一團火球，火勢驚人，等到消防隊撲滅火勢，整輛車已被燒到面目全非，只剩骨架。由於車禍占用車道，警方也到場實施交管，並於晚間7時50分排除路況，恢復交通。

消防隊到場撲滅火勢，轎車已燒得面目全非，只剩骨架。（圖／翻攝畫面）

警方調查，這起車禍造成轎車駕駛梁男及騎士羅女身體多處擦挫傷，經送醫治療無大礙。經實施酒測，二人及公車駕駛林男（47歲）均無酒駕情事，詳細肇事原因及責任歸屬仍有待調查釐清。

