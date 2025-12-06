民視新聞／林韋慈、林佳彤報導

今（6）日上午8時許，高雄市前鎮區發生一起三車連環擦撞事故。40歲郭姓女子駕駛小客車欲穿越中山路時，與38歲楊姓男子駕駛沿中山路北往南行駛的小客車發生擦撞，隨後波及同路段由50歲林姓男子駕駛的另一輛小客車，現場頓時煙霧瀰漫，所幸無人傷亡。

警方指出，前鎮分局草衙所於上午8時39分接獲通報後，立即派員到場處理，並進行交通管制以防二次事故發生。事故現場三車不同程度受損，駕駛及乘客均自行或由救護人員協助離開車輛。郭女受傷由119送醫，治療後狀況穩定；楊男輕微擦傷，自行就醫；林男則完全未受傷。

廣告 廣告

經警方呼氣酒測，三名肇事駕駛酒測值均為0。初步研判，事故可能因郭女闖紅燈引發，但詳細肇事責任仍需交通大隊進一步分析。警方提醒，駕駛行經路口應注意號誌與周遭車況，避免類似事故發生。

快新聞／高雄車禍！車體翻覆煙霧迷漫 3人皆輕傷

車禍事故現場。（圖／警方提供）

目前，事故相關資料已由警方記錄，詳細肇事責任將由交通大隊進行後續分析研判。

原文出處：快新聞／高雄驚險車禍！小客車翻覆濃煙四起 3駕駛輕傷無礙

更多民視新聞報導

最新／淡水再傳車禍！拖板車失控自撞安全島「駕駛昏迷送醫」

宜蘭警執勤遭撞重傷 蕭美琴不捨：希望大家為他集氣

14貓屍惹眾怒！女子遭爆曾應徵中途貓咖 許淑華嘆悲劇再度生

