高雄驚險車禍！ 駕駛疑闖紅燈「保齡球式」撞翻4機車

高雄小港區昨(23)日下午發生驚險車禍，1名駕駛疑似闖紅燈，結果一路撞上直行的4輛機車，騎士們遭撞噴飛，倒成一排，相當誇張，其他用路人全嚇壞，趕緊停車下來幫忙，機車遭撞毀損嚴重，1名騎士肋骨骨折，其他3人身體也有多處擦挫傷。

民眾騎車停等紅燈，綠燈了起步往前，結果沒想到，這時候一輛轎車，從畫面左邊衝過來，看起來沒剎車，騎士們瞬間被撞飛，倒成一排，機車零件散落滿地都是，相當誇張，後方騎士全嚇壞了，趕緊先慢慢往後退，停下車來幫忙報警處理，換個角度再看一次，轎車往前開，疑似沒有注意到路口燈號已經紅燈，結果直直衝，整排直行騎士都被撞。

附近民眾說：「沒有注意，因為我們都在忙，有聽到聲音，結果轉過來，看到騎士都倒下去了。」車輛毀損嚴重，被撞到破碎變形，車禍意外就發生在高雄小港區，23日下午5點多，一名49歲的曾姓男駕駛，沿沿海四路，北向南方向行駛要回家，結果疑因為闖紅燈，不慎撞上4輛機車，導致騎士一人肋骨骨折，其他3人身體多處擦挫傷，還好送醫治療後，人無大礙。

高雄市小港分局交通分隊長曾英欽說：「致使杜男肋骨骨折，及林男等3人身體多處擦挫傷，另駕駛經酒測後，均無酒駕情事，詳細肇事原因，尚待市警局交通警察大隊分析研判釐清。」駕駛回家路上，結果卻疑似闖紅燈，一路撞4輛機車倒一排，相當驚險，詳細車禍原因，還有待進一步調查釐清。

