高雄驚險一幕！機車騎士閃避「鬼切」客車 擦撞同行騎士昏迷送醫

汽車「鬼切」害64歲女騎士撞飛昏迷，肇事車竟落跑消失無蹤。（圖 ／翻攝畫面）

高雄市鳳山區14日發生一起驚險交通事故，讓民眾心驚膽跳，當日下午13時50分左右，64歲辜姓女子騎乘普通重型機車沿光遠路東向西直行，行經中山路口時，為閃避左前方突然切換車道的自小客車，不慎與同向直行的21歲林姓男子騎乘機車擦撞，導致辜女頭部重創當場昏迷，緊急送往國軍高雄總醫院救治，後續再轉送長庚醫院持續治療。

事故發生後，肇事自小客車未等待警方到場，即自行駛離現場，造成警方初步無法立刻釐清責任。鳳山警分局鳳崗派出所接獲報案後，立即調閱周邊監視器，確認自小客車違規切換車道行為是事故主要原因，並鎖定涉案車輛，將通知車主到案說明，依法處理。

事故現場畫面也在行車記錄平台「WoWtchout」流傳，引發網友關注。許多騎士表示，駕駛汽車「鬼切」或突然變換車道的行為相當危險，容易造成無辜騎士受傷，呼籲大家行車務必小心。

鳳山分局特別提醒駕駛人，若發生交通事故，應立即撥打110報案，由警方到場處理，以保障自身及他人的權益。若事故後自行離開現場，將可能觸及肇事逃逸責任，後果嚴重。警方也再次呼籲，行車務必保持安全距離，切勿因一時操作不慎造成憾事。

