高雄體育機制不夠完善 鄭孟洳提三訴求盼讓選手有更好的發展

圖：市議員鄭孟洳關心高雄體育選手未來發展，盼市府完善體育機制，讓高雄的體育可以蓬勃發展。（取自高市議會直播）

高雄市議會十九日進行市政總質詢，市議員鄭孟洳關心基層選手及成人選手在高雄運動發展的情況，直指高雄潛力選手出走嚴重，並提三訴求，盼讓高雄運動選手有更好的發展，為高雄爭光，要求教育局及運發局相互整合串聯，讓體育機制更好。

鄭孟洳表示，運動員分兩種，基層選手及成人選手，陳其邁市長上任後，成立運動發展基金協助更多運動選手，可是在整個政策的串聯面，還有很大的進步空間，希望教育局及運發局相互整合，才可以讓高雄的體育可以蓬勃發展。

鄭孟洳舉例，二Ｏ二五年遠見雜誌做運動城市調查，高雄在六都競技運動類的表現是第五名，排名後段班，此外，全中運的得牌數也不理想，在六都的排名逐年下滑，經過檢視後發現，原來高雄有許多項目沒派選手參加，代表基層選手出問題，而這也是高雄體育成績的關鍵。

鄭孟洳提到，沒有基層選手的情況下，在全運會、全國賽的成績當然也不會好，因此，必須將基層選手提升上來，但是，高雄的獎勵辦法太狹隘，造成許多潛力選手外流，建議「擴大獎勵賽事範圍」、「增設破紀錄獎勵機制」、「增設國小賽事獎勵」，讓真正有突破的孩子知道，高雄有看到他，以激勵更多孩子勇於挑戰自我極限。

教育局長吳立森答詢，會針對目前的獎勵機制，包括補助競賽別及參與的總人數等，代表性的部分去做通盤性的檢討，訂定之後，經過市府核定再與議員進一步討論。

針對成人選手，鄭孟洳提到，市府推動的「競技運動選手登峰計畫」相當好，一一三年共核發一千五百二十萬元訓練經費補助，再加上比賽獎勵金與其餘補助，一一四年參與計畫選手表現亮眼，盼此計畫能持續下去，但是補助項目名額太少，應與教育局共同盤點檢討。

運發局長侯尊堯說明，會繼續努力登峰計畫，並盤點相關有潛力的選手協助照顧，讓他們走在體育之路上無後顧之憂，至於有些項目沒有選手的部分，運發局會去開發，像划船部分，在推動體育的學校支持下，透過相關社團課程找潛力選手，連結後讓他們能夠到這些單項加以培養。

鄭孟洳也建議，有得過獎的優秀選手，應讓他們有機會到各個學校及體育社團分享經驗、指導後輩，將經驗傳承下去，相信效果不會比教練差。