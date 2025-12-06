高雄高工校友書法聯誼社領航公益 揮毫為流行時尚產業展注入文化亮點

二○二五臺南流行時尚產業展於五日在大臺南會展中心盛大登場，集結超過七十五家廠商、二百五十個攤位，以「永續×原創×在地」為策展核心；除了主題展區精彩吸睛，今年展會也特別加入文化與公益的元素。曾就讀高雄高工、現任臺南市刺繡商業同業公會理事長黃正忠，特別邀請高雄高工校友書法聯誼社現場揮毫，為展會增添濃厚人文氣息。(見圖)

書法聯誼社今(六)日說明，這次由社長李營生領隊，成員包括李開至、陳再清、廖明松、黃金川、胡智雄、鄭輝雄、林明傳、李營生、蔡豐吉等多位當代重量級書法家，可謂書壇旗艦陣容；社團成員或禪修隱逸、或長年從事書法教育、或受邀為國家元首及中央部會題辭，皆為當代書壇翹楚。

廣告 廣告

展會開幕，黃正忠理事長特別代表致贈蔡豐吉書法家即席所書之展會意象作品予臺南市副市長趙卿惠。詩文內容如下：偉業開新扶在地，哲心引領耀時潮。永續原創成風氣，蘭都暖化萬家遙。並附題跋：「黃市長偉哲以仁者之心倡原創永續，寓時尚之新、在地之根與城市之暖，揚流行時尚產業之雅風，以饋斯民同襄。敬撰以誌」。該作品以筆墨詮釋展會精神，深獲現場響應。

此外，書法聯誼社於展期間舉辦「名家新春春聯義賣」，所用皆為頂級萬年紅宣紙，每幅為名家真跡；當日求書者眾，義賣所得將全數捐贈「向日葵公益慈善會」，以實際行動傳遞溫暖。

書法，是文化的根；公益，是城市的光。高雄高工校友書法聯誼社在二○二五歲末，以筆墨凝香、以義行暖冬，為首屆臺南流行時尚產業展寫下最具人文溫度的一筆。