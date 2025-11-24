高雄高工立體停車場公廁升級有感 獲114年績優公廁「特優獎」

位於捷運黃線 Y8 與輕軌 C28 交會點的高雄高工立體停車場，因鄰近住宅區與商圈，為許多通勤族與民眾的重要據點。該停車場今年在公廁改裝全面升級後表現亮眼，融合智慧管理、節能設備與優質通風照明等設計特色，於114年公廁評比中獲地方政府推薦類「特優獎」，成為市區公廁改善的示範場域。

↑圖說：高雄高工立體停車場公廁改裝設計上融合智慧管理、節能照明與通風良好等概念。（圖片來源：高雄市交通局提供）

交通局指出，此次公廁改裝以「夢想啟航」為主題，呈現高雄的陽光與活力意象。營運團隊接手後隨即展開設備提升，增設五星級哺集乳室、無障礙廁所及親子廁所，讓親子家庭與身障者都能更安心、便利地使用，充分展現對多元族群的貼心照顧。

最受關注的是導入「AI智慧感知跌倒偵測系統」，若使用者在廁所內因滑倒或失能而倒地，系統可在第一時間自動發出警訊，爭取救援黃金期，大幅提升場域安全防護。

↑圖說：交通局接手停車場營運時即進行設施升級，設置五星級哺集乳室、無障礙與親子廁所，提供親子與身障者友善且便利的使用體驗。（圖片來源：高雄市交通局提供）

民眾也對升級成果感受深刻。張小姐表示，停車場內設置哺集乳室與親子廁所「對媽媽來說相當實用」。王伯伯則說，AI跌倒偵測「聽起來很厲害，真的跌倒時應該能很快得到幫助」。

交通局強調，將持續鼓勵更多立體停車場提升公廁品質、引進智慧化設備，提供更高規格的服務體驗，同時積極參與相關評比，爭取更多肯定，讓市民與旅客都能在高雄享有更友善、更舒適的公共環境。

