高雄高工立體停車場 榮獲績優公廁特優獎

高雄高工立體停車場位於高雄捷運黃線Y8及輕軌C28雙軌交會處，周邊住宅多且區位商業機能強，該立體停車場公廁改裝設計上融合智慧管理、節能照明與通風良好等概念，榮獲一一四年度公廁評比中地方政府推薦類特優獎。(見圖)

高市府交通局今(廿五)日說明，公廁改裝施作團隊在設計之初即以「夢想啟航」為主題，希望展現高雄陽光、活力與人本精神；接手停車場營運之際即進行設施升級，設置五星級哺集乳室、無障礙與親子廁所，提供親子與身障者友善且便利的使用體驗，體現對使用者多元需求的貼心考量，更導入「AI智慧感知跌倒偵測系統」，提升安全守護力；並採用節能減碳設備，貫徹環境永續理念。

民眾張小姐分享，立體停車場能有空間設置哺集乳室與親子廁所，對於我們當媽媽的很受用。王伯伯說這個什麼AI智慧感知跌倒偵測，感覺很厲害，如果我跌倒了應該可以很快得到幫助。

交通局表示「跌倒偵測」主要希望做到當人跌倒(滑倒)造成人的失能、昏迷狀態的預警處理，將訊息主動傳訊，短時間掌握搶救黃金期，也是該系統主要的設計價值。

交通局將持續鼓勵各立體停車場營運業者在公廁服務方面砥礪前行，持續提供民眾更高的服務品質，並參加評比爭取殊榮。