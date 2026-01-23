高雄高樓火警 消防員爬26樓拉水線滅火幸未釀傷亡

（中央社記者洪學廣高雄23日電）高雄鼓山區華榮路一處興建中工地今天凌晨發生火警，由於失火點在26樓高，消防員只得先徒步爬樓梯上樓，並在室內佈設水線，再由消防車以高壓射水滅火，幸火警未釀傷亡。

高雄市消防局今天凌晨0時11分獲報，鼓山區華榮路一處興建中大樓發生火警，消防局出動29車81人前往搶救，0時18分抵達現場，發現26樓有煙冒出，立即佈線搶救，1時37火勢控制，1時50火勢撲滅，無人員受傷受困。

高市消防局中華消防分隊長陳友銘接受中央社記者電訪表示，這棟大樓預計興建30層樓高，消防員凌晨滅火時，根據起火點26樓，抓約80公尺高，因此要佈水袋打壓力射水時，依每10公尺高換算需打壓力1公斤，扣除高度換算、水袋摩擦等損失，必須保障末端出水壓力到10幾公斤才能成功滅火。

由於此建案目前仍在興建中，社區送水管和消防設備均不完備，陳友銘坦言只能先靠消防人員爬樓梯上樓在室內佈水線，且建築中工地基本上存在樓梯間沒扶手，或電梯井未蓋好、相關標示都還沒做好、鋼筋裸露等問題，人員無論是救災或佈水線都要格外小心。

面對未興建完成超高大樓火警，陳友銘說，目前僅靠人力配合消防車救火，若還需要救人，難度只會更高。詳細起火原因仍待查。（編輯：黃世雅）1150123