高雄鬧鯛魚排禁藥烏龍 藍前發言人：陳其邁團隊準備讓基層揹鍋？

[Newtalk新聞] 高雄市政府衛生局日前抽驗全聯「台灣鯛魚排」驗出不得檢出的動物用禁藥，事後卻證實為烏龍事件，使得高雄市長陳其邁都為此出面道歉。但國民黨前發言人鄧凱勛質疑，高雄市府第一時間不是檢討管理疏失，而是準備讓基層公務員揹鍋棄車保帥，難道這就是陳其邁團隊的標準SOP？

陳其邁今受訪表示，高雄市長衛生局檢驗錯誤，要向全聯、雲林養殖業者致歉，起因是一名操作人員違反標準作業程序，很罕見地更改電腦後台相關參數的設定，將數值放大10倍，這種疏失非常不應該，已立刻移送檢調，司法調查釐清是故意還是疏失，釐清真相。

鄧凱勛則批評，陳其邁天天吹捧高雄的演唱會經濟，然而，麾下的垃圾山層出不窮，衛生體系連最基本的食安檢測都做不好。這次漁民的損失與商譽的受損，早已戳破陳其邁靠著演唱會吹噓出來高市府政績的粉紅泡泡，天天演唱會，鯛魚卻只能辦法會。

鄧凱勛指責，高雄市府第一時間不是檢討管理疏失，而是準備讓基層公務員揹鍋棄車保帥，難道這就是陳其邁團隊的標準SOP？衛生局長是業務單位切身相關，造成漁民收入與業者商譽毀滅性打擊，另外督導衛生局的高雄副市長也督導無方，這兩者難道不用下台負責？若是只有基層受罰，高官置身事外，那就是公然踐踏文官體制。

國民黨立委張嘉郡指出，11月27日，高雄市政府的檢驗報告一出來，全聯全國的台灣鯛就被緊急下架，雲林漁民、口湖合作社，就被貼上「有問題」的標籤。口湖漁類生產合作社第一時間就自費送第三方公正單位檢驗，檢驗結果是「完全未檢出」禁藥，也一再強調他們長年依規定養殖，不可能使用違法藥物。結果，高雄市政府當時不但沒有謙卑面對，還說那不是同一批貨，直接把業者的努力和科學證據整個否定掉。

張嘉郡接續指，一路拖到昨天12月4日晚上，高雄市政府才倉促開記者會，承認是電腦設定遭人為更改，一場烏龍。但前後整整鬧了一個禮拜，台灣鯛被說成有禁藥、變成「毒魚」，雲林漁民在社會上就是背著黑鍋過日子。高雄市政府搞出食安大烏龍，嚴重影響他們的名譽和生計，產品被下架、訂單被取消，魚都養好了卻賣不出去，損失是實實在在的，絕對不是一句道歉就要大家自己消化；她要求高雄市政府，不能只停留在道歉，應該主動和受害的養殖戶、合作社協調損失範圍做出補償，而且必須要在制度上檢討檢驗與通報機制，避免同樣的錯誤重演。

