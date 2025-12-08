高雄鯛魚檢驗烏龍至今沒補償！粉專：還要新北、雲林縣市長幫收爛攤子

高雄市衛生局日前在全聯販售的「台灣鯛魚排」驗出禁藥，未料竟是烏龍一場，引發爭議。臉書粉專「風向123」指出，陳其邁市府至今未提出任何具體補償方案，出這麼大的包，還要新北市長侯友宜、雲林縣長張麗善來幫忙收爛攤子。

陳其邁。（圖／翻攝自高雄市經發局臉書）

事件源於10月14日，當時高雄市衛生局抽驗市售水產品，檢測結果顯示該鯛魚排含有禁止檢出的動物用藥「恩氟喹啉羧酸」。隨後，衛生局依標準作業流程進行複驗，結果仍顯示相似的檢驗數據，令全聯於12月1日宣布回收產品。隨著事件發酵，供應商對檢驗數據提出質疑，並要求重新檢驗，結果卻顯示未檢出該藥物。高雄市衛生局在內部調查中發現，原來是該助理在操作儀器時，因清洗試管等步驟不當，錯誤更改了檢測條件，導致檢驗結果出現重大偏差。

廣告 廣告

針對高市府衛生局藥檢出包，陳其邁表示，首先要對全聯及養殖業者因為檢驗錯誤道歉，非常不好意思，是因為一位操作同仁違反作業程序，罕見更改後台參數導致，疏失錯誤非常不應該，已立刻移送檢調，司法調查釐清是故意還是疏失，釐清真相。

台灣鯛魚排遭檢出禁藥波及雲林漁民，養殖戶直指「快被政府害死」。（圖／雲林縣政府提供）

「風向123」發文表示，日前高雄市衛生局「烏龍公告」全聯販售的台灣鯛魚排含有動物用藥，大大衝擊雲林台灣鯛魚產業，害漁民近一周無法做生意。然而烏龍驗出台灣鯛魚用藥超標的陳其邁市府至今沒有任何具體補償方案。現在民進黨陳其邁的市府出這麼大的包，還要國民黨的侯友宜跟張麗善來幫忙收爛攤子？

全聯台灣鯛魚排檢出動物用藥有誤，高市衛生局長黃志中（中）、衛生局副局長潘炤穎（左）、檢驗科長林學慶（右）致歉。（圖／資料照）

「風向123」指出，陳其邁市府讓全台台灣鯛魚業者受害，但幸好張麗善縣長帶領的雲林縣府秉持審慎管理態度，提供令人安心的產品；而第一時間，新北市長侯友宜也主動表示要幫忙行銷台灣鯛，「大家一起力挺台灣鯛！攜手協助業者走出陳其邁市府搞烏龍的陰霾！」

延伸閱讀

離岸風電自主里程碑！ 全台首座海底電纜廠開幕

高雄觀光局誤發內參資料！真實住宿率曝光 議員痛批：詐騙市民

高雄毒鯛魚鬧烏龍！鄧凱勛驚：推基層出來當替死鬼、高官通通都沒事