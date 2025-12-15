高雄鳥松廟宇涉違規施放煙火 警方取締竟遭嗆聲

南部中心／曾虹雯、呂彥頡 高雄市報導

最近陸續有廟宇舉辦慶典施放煙火，在高雄鳥松有廟宇沒有申請，涉嫌違規施放煙火，沒想到稽查人員到場勸導，眼前成堆的煙火卻沒人承認是誰的，還有人當場嗆執法員警。警方表示將依法致單舉發，環保局也說將依違反空污，裁處1200到10萬元罰鍰。

波麗士大人好卑微？ 稽查廟宇違規放煙火竟遭包圍嗆聲

一群人人多勢眾，將稽查人員及員警團團包圍。（圖／__zu_o413）

違規放煙火卻沒人承認，一群人和員警發生爭執。一群人人多勢眾，將稽查人員及員警團團包圍。員警好聲好氣要求配合，根本不被看在眼裡。這地點在高雄鳥松，民眾違規在停車場水泥地放煙火，遭到勸導卻還態度囂張。隔天一早重回現場，地上都是爆竹殘骸，還有大量燒過的香火，原來是當地廟宇正在舉辦一年一度的廟會活動，卻未經過申請，違規施放煙火，還不聽勸導，現在也要被依法查辦。高雄消防隊鳥松分隊長鄭任均說，本局到場向行為人勸導蒐證，後續將連繫行為人到場說明，並將依相關事證製單舉發。

隔天一早重回現場，地上都是爆竹殘骸。（圖／民視新聞）

同樣是廟宇違規施放鞭炮，兩名員警是直接上手通通收走，被嗆聲也依法執行公權力。但這鳥松這起違規事件，員警卻被民眾包圍嗆聲，同樣取締卻是兩樣情。

