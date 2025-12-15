南部中心／曾虹雯、呂彥頡 高雄市報導

最近陸續有廟宇舉辦慶典施放煙火，昨天在高雄鳥松有廟宇違規施放煙火，稽查人員到場勸導，眼前成堆的煙火卻沒人承認是誰的，還有人當場嗆執法員警。警方表示將依法製單舉發，環保局也說將依違反空污，裁處1200到10萬元罰鍰。另外鹽埕區的廟會活動同樣有警方到場，但雙方是在共識下達成鞭炮減量，活動也圓滿完成。

波麗士大人好卑微？ 稽查廟宇違規放煙火竟遭包圍嗆聲

員警將地上煙火鞭炮收走，執行公權力。（圖／翻攝畫面）違規放煙火卻沒人承認，一群人和員警發生爭執。「民眾vs.員警。」一群人人多勢眾，將稽查人員及員警團團包圍。「民眾vs.員警。」員警好聲好氣要求配合，根本不被看在眼裡。這地點在高雄鳥松，民眾違規在停車場水泥地放煙火，遭到勸導卻還態度囂張。聲音來源：當地居民：「如果真的放太多會影響別人，至少跟人家講一下。」聲音來源：當地居民：「裝在車上一門一門放，像放煙火放完就開走。」

廣告 廣告

波麗士大人好卑微？ 稽查廟宇違規放煙火竟遭包圍嗆聲

員警擔心鞭炮多影環境，人員與警方當街上演討價還價戲碼。（圖／翻攝畫面）隔天一早重回現場，地上都是爆竹殘骸，還有大量燒過的香火，原來是當地廟宇正在舉辦一年一度的廟會活動，卻未經過申請，違規施放煙火，還不聽勸導，現在也要被依法查辦。高雄消防隊鳥松分隊長鄭任均：「本局到場向行為人勸導蒐證，後續將連繫行為人到場說明，並將依相關事證製單舉發。」同樣是廟宇違規施放鞭炮，兩名員警是直接上手通通收走，被嗆聲也要依法執行公權力。但這鳥松這起違規事件，員警卻被民眾包圍嗆聲，同樣取締卻是兩樣情。「警方vs.廟方人員。」另外在鹽埕區這場依法申請的廟會活動，警方擔心鞭炮太多影響環境，當街上演討價還價戲碼，希望廟方配合減量燃放，最後在雙方共識下，活動也圓滿完成。

原文出處：波麗士大人好卑微？ 稽查廟宇違規放煙火竟遭包圍嗆聲

更多民視新聞報導

最新／台南民宅驚天氣爆影像曝光 疑煮飯不慎「整屋炸掉」

雪梨邦迪海灘恐攻! 2黑衣男持槍掃射 遊客11人死 槍手1死1傷

高雄鳥松廟宇涉違規施放煙火 警方取締竟遭嗆聲

