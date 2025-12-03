高雄鳥松爆殺妻血案 夫持利剪狂刺妻全身多刀...逃亡5小時落網

高雄鳥松爆殺妻血案，行兇夫逃亡5小時落網。示意圖

高雄市鳥松區日前驚傳殺妻命案，43歲劉姓男子疑因家庭細故，與大他7歲的妻子爆發激烈爭吵，竟情緒失控，持剪刀朝妻子頭、臉、手、頸、胸、腹等部位猛刺多刀，導致劉妻因失血過多傷重不治。劉男行兇後逃離現場，5個半小時後被警方尋獲逮捕，移送橋頭地檢署聲請羈押獲准。

這起駭人血案發生上月29日下午，劉男與妻子在鳥松區住處發生爭執，劉男一時抓狂，竟拿起身邊的剪刀對妻子痛下殺手，隨即奪門而出。

直到晚間9時30分，劉妻的胞弟因遲遲聯繫不上姊姊，心覺有異，趕到住處查看但大門深鎖、電話也無人接聽，趕緊報警處理。警方趕到現場後，緊急聯絡上劉男的妹妹到場協助開門。

不料家屬進入屋內後，赫見劉妻倒臥在4樓房間的血泊之中，全身身中多刀，已奄奄一息，緊急送往高雄長庚醫院搶救，但仍因失血過多傷重不治。

當晚10時許，警方在住家附近將涉嫌行兇的劉嫌逮捕歸案，並依殺人罪嫌移送法辦，檢察官訊後向法院聲請羈押獲准，劉妻死因則待明日複驗確認。



