高雄鳳山三井LaLaport上樑

▲全台第三座「Mitsui Shopping Park LaLaport」，今（19）日舉行工程上樑典禮。（圖／記者陳美嘉攝，2025.12.19）

[NOWnews今日新聞] 台灣三井不動產斥資百億元，於高雄衛武營東側打造全台第三座「Mitsui Shopping Park LaLaport」，今（19）日舉行工程上樑典禮，市長陳其邁親自出席，與台灣三井不動產董事長久一康洋及多位貴賓共同見證鳳山重大商業投資案的階段性成果。

陳其邁致詞時表示，鳳山建城237年，人口高達35萬以上，是高雄最大的行政區，但一直缺乏大型百貨公司，這次LaLaport進駐，實現鳳山市民多年期待，意義重大。市府將持續推動鳳山中城建設，完善交通及周邊環境，讓LaLaport如期如質完工，未來營運不僅服務鳳山市民，更吸引南台灣各地遊客，成為百貨零售的重要樞紐，也期待LaLaport成為鳳山繁榮的新象徵。

台灣三井不動產董事長久一康洋表示，LaLaport高雄將是一座擁有約270家店舖的大型購物中心，已有許多具吸引力的品牌預計進駐，包括全球矚目的沉浸式藝術先驅ARTE MUSEUM，以及高雄具代表性的在地餐飲企業—漢來美食。也會運用過去累積的開發與營運經驗，努力讓LaLaport高雄成為能吸引全台民眾、象徵高雄的新地標，同時滿足在地居民多元的生活需求，成為社區的重要據點。

LaLaport高雄將規劃樓高7層、地下2層，總樓地板面積約6萬2千坪，以「URBAN GREEN NEST（城市綠色巢穴）」為設計概念。基地緊鄰捷運橘線鳳山西站與未來黃線Y18站，具雙捷運優勢，將串聯衛武營藝文特區，形成鳳山觀光休閒核心，打造優質一站式購物娛樂新地標。

