高雄鳳山停車1小時100元 民眾喊貴「天龍國價格」

高雄市 / 綜合報導

有民眾開車到高雄鳳山鳳儀書院附近停車場停放車輛，卻發現一小時收費，要價100元，對比周遭普遍一小時60元的費用，明顯來得高，入口處寫下最高收費上限300元，但場內告示牌卻是寫著「最高上限500元」，這樣的標價不一致、猶如陷阱般的情形，讓民眾抱怨，交通局表示，要和業者釐清狀況，針對停車場標價亂象，還有收費標準字體太小問題，明年起也將比照台南、台中，進行規範。

停車場外斗大字體寫下，停車半小時50元，最高收費300元，不過，走進停車場內，繳費亭告示牌，卻寫下當日收費最高上限500元，怎麼一回事？記者VS.民眾說：「它如果是這樣寫的話就是標示不實，(被騙的感覺)當然會，但沒辦法，它這邊就是比較熱門的地方，因為它這邊就是有觀光夜市。」

位於鳳山這處停車場，緊臨鳳儀書院中華街夜市還有捷運站，停車需求大，但收費標準飽受爭議，不僅有不少消費者貼文寫下，短短一小時收費要價100元，對比附近停車場一小時60元，簡直天價。現在更出現場內場外告示牌價格標示不一。

我們實際到市區其他停車場，同樣直擊，入場告示收費最高上限，與停車場內告示牌所寫不一致，甚至沒有載明收費時段，不僅如此，一旁的停車場儘管載明最高上限收費280元，但下方仔細看才發現，「寫下午夜12點到晚上6點」的極小字樣，民眾直呼就像陷阱。

民眾說：「我覺得這個有一點在走這個漏洞，因為，字寫的很小，一般人不會注意到。」針對停車場種種亂象，交通局說已接獲反應，將會向業者釐清狀況，高雄交通局主秘王志綱說：「於明年統一規範，要求所有的停車場收費公告，金額數字最少要做到18公分間方。」

交通局說除了釐清業者是否標價不實，也將針對停車場收費字體規範，就像台中台南的停車場，不僅統一字體顏色及大小，避免讓消費者混淆不清。

