高雄鳳山冬令發放圍爐 愛與關懷陪伴溫暖社區

農曆新年將至，慈濟基金為於鳳山靜思堂舉辦歲末冬令圍爐活動，邀請社區照顧戶提前感受年節的溫暖。活動現場不僅準備熱騰騰的團圓飯，更設置多個互動攤位，提供趣味遊戲、體驗與結緣品分享，讓愛與祝福在笑聲中流轉，共計志工510人、照顧戶310人，合計820人參與，在溫馨陪伴中迎接新年。

走進鳳山靜思堂，濃濃的年味撲面而來。會場內設置多個充滿巧思的互動攤位，包括植感生活五感體驗、創意氣球、烏托邦蔬食、毛絨手作、棋轉法輪、七菩提芬、春聯區與筷樂圓滿等。孩子們興奮地穿梭其中，大人們則在志工陪伴下體驗活動、分享生活點滴，笑聲與祝福聲此起彼落，洋溢著家的氛圍。

其中，「大寮蔬食」攤位特別吸引目光。志工黃雪惠帶領團隊準備豆乾、芋頭巧、白木耳蓮子等養生點心，兼顧蛋白質與健康需求，貼心考量照顧戶的身體狀況，避免空腹等待造成不適。小小的點心，蘊含滿滿用心，讓照顧戶安心參與整場活動。

惜福結緣品區人潮絡繹不絕，志工細心協助照顧戶挑選衣物與生活用品。一位案主先生試穿長袖針織上衣，尺寸合身，冷冽的風吹來，立刻感受到暖意。簡單的一件衣服，卻帶來安心與幸福。

這對案主夫婦生活曾陷入困境。先生每月僅靠五千多元補助維持生活，太太長期受心臟病、糖尿病、肺部纖維化、紅斑性狼瘡等多重疾病折磨，龐大的醫療費用壓得家庭喘不過氣。志工奔走協助申請資源，去年先生年滿六十五歲後，開始領取老人津貼，加上慈濟補助，生活才稍微穩定。

然而，太太需固定回診與洗腎，先生全天候照顧，家庭經濟依舊拮据。志工陳美燕在訪視中發現，他們甚至沒有熱水設備，只能用小鍋子燒水洗澡，志工協助添購電熱爐與瓦斯爐，改善基本生活品質。案主因呼吸衰竭需使用呼吸器，居住環境也在志工協助下逐步改善，陪伴的過程，讓志工深刻體會健康的重要，也感恩慈濟提供平台，讓志工能走入家庭，實際幫助需要的人。

鄭渝儒師姊陪伴的一戶家庭，也在活動中感受溫暖。母親歷經五次腦部手術後長期臥床，父親智能不足仍需外出工作，阿嬤則因意外骨裂無法行動當天由師姊親自接送，陪伴孩子參加活動。

家中兄妹懂事乖巧，哥哥就讀國中體育班，妹妹就讀五年級，皆持續參與慈濟「新芽獎學金」，師姊表示，慈濟歲末圍爐讓照顧戶回到大家庭，感受年節喜氣與人間溫暖，也讓孩子知道有人陪伴守護，她堅定承諾，將持續用心陪伴，守護孩子的成長之路。活動現場的創意氣球區色彩繽紛，孩子們笑聲不斷，一位小妹妹如願拿到酷洛米氣球與大娃娃，臉上洋溢滿足笑容，彷彿全世界最幸福的小寶貝。

「社團法人高雄市富涵照顧關懷協會」（烏托邦工作坊）第三次參與慈濟冬令圍爐。蔡素蕙帶領孩子們親手製作素食小漢堡、太陽餅、羅宋麵包、奶酪、草莓大福、堅果塔與鳳梨酥等產品，分享給現場民眾。她表示，孩子們在接受社會幫助的同時，也能付出一己之力，透過雙手傳遞溫暖與善意。

蔡素蕙感恩慈濟長年深耕社區，默默付出的精神令人敬佩。雖然資源有限，她仍帶著孩子一步一腳印走入社區擺攤，創造更多被看見與肯定的機會。這份陪伴，像冬日裡的一縷陽光，溫暖了每個人，也點亮生活的希望。

歲末冬令圍爐，不僅是一頓團圓飯，更是一份被記掛、被照顧的心意。志工、孩子與家庭在靜思堂裡織出暖意，讓人明白最珍貴的禮物不是物質，而是關懷與陪伴，這份溫暖，將伴隨每個人迎向新年的每一天。

攝影／陳延盛；撰文／任靜篁