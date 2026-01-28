高雄鳳山國中生肉身護送身障過馬路 無聲暖舉引10萬網狂讚

【緯來新聞網】一名鳳山國中學生日前在高雄市街頭展現無聲善意，牽車護送一名行動不便男子過馬路，畫面被民眾拍下上傳至社群平台threads，感動無數網友。該生以腳踏車作為屏障，緩慢地搭配男子步伐前進，確保對方在車流中安全通行，截至目前已獲得超過10萬次按讚，留言數亦持續攀升。

高雄鳳山國中生護送身障過馬路。（圖／翻攝Threads）

事發地點位於高雄市區某路口。從駕駛拍攝畫面可見，這名身穿藍色運動褲、背著書包的學生牽著腳踏車走在斑馬線上，明顯刻意與一旁使用輔具的男子並行移動。駕駛人則在車內停下車輛並記錄這一幕，避免後方車輛靠近，形成短暫保護圈，守護兩人安全。



多名網友認出該名學生身穿鳳山國中制服，甚至有人主動寫信至學校，希望校方能公開表揚其善舉。不少留言表示：「希望多看到這樣的新聞」、「社會因為這些小善而更有力量」，也有家長表示希望自己的孩子能學習這樣的同理心與勇氣。



不過，也有少數留言質疑拍攝者為何不親自下車幫忙。對此，有網友還原現場情況指出，拍攝者確實已停車協助，並暫時擋下後方來車，以確保兩人安全，呼籲外界勿以偏概全。多數網友則力挺原PO與該名學生，強調「不以善小而不為」，也有人指出，善意不分形式，只要有心就值得肯定。



目前鳳山國中尚未正式回應，但此事件持續在網路上發酵，成為近期備受關注的暖心畫面之一。

