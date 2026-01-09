高雄鳳山小貨車疑沒注意 高速對撞對向來車 貨物噴飛一地

南部中心／綜合報導

9日上午在高雄鳳山發生一起誇張車禍，一部小貨車轉彎時，疑似沒注意對向來車，和直行轎車高速相撞，因為撞擊力道實在太大，不只車上物品噴濺一地，連小貨車的後車輪軸都噴飛出來，還波及一部停紅燈的轎車。

小貨車高速撞擊，車子的後輪軸都噴了出來。（圖／翻攝畫面）

藍色小貨車在路口左轉，但車身才過一半。對向黑色轎車疾駛而來，高速攔腰撞上，小貨車360度轉了一圈，瞬間物品四散，就連車子的後輪軸都噴了出來，黑色轎車則旋轉好幾圈，卡在安全島，一旁停紅燈的車輛也被噴濺的物品波及，驚悚一幕在眼前發生，簡直嚇壞。事發在高雄鳳山南華一路、保南一路口，當時藍色小貨車要去台電送貨，但在路口轉彎時，疑似沒注意對向狀況，和轎車高速擦撞。

黑色轎車車頭嚴重毀損。（圖／翻攝畫面）

小貨車駕駛：「台電的引導車在我前面啊，我看他車子已經過了，想說可能沒有車了哦，就跟著他後面走啊，這是老闆的車子啦，整個軸心都壞掉了。」黑車駕駛：「他就直接左轉直接過去，當下我時速大概在70左右，我看到的時候已經來不及，原地就打轉兩圈了啊。」

撞擊力道強大，小貨車的後輪軸噴飛出來。（圖／民視新聞）

撞擊力道實在太大，竟然連小貨車的輪軸都被撞到噴了出來，實在誇張，警方也到場交通管制。高市警南成派出所副所長黃志豪：「初步肇事原因研判，劉男轉彎未禮讓直行車，徐男未注意車前狀況。」幸好車禍只造成黑車駕駛輕微擦傷，詳細肇事責任還有待釐清。

