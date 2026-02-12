高雄鳳山文衡殿春節搏金關帝 擲筊祈福首獎50餘萬元黃金

高雄鳳山文衡殿春節搏「金關帝」擲筊祈福活動正式展開。（記者許正雄攝）

記者許正雄／高雄報導

高雄市鳳山文衡殿春節搏「金關帝」擲筊祈福祈願活動，12日上午正式展開，今年邁入第六屆，擲出三個聖筊就可進級決賽，首獎是純金打造的「金關帝」，二兩四錢重，市價超過五十萬元，等你來結緣請回家供奉不必還願。

鳳山文衡殿春節年度盛事搏「金關帝」活動，12日上午九時正舉行開杯儀式，由董事長楊世忠、總幹事周政衛共同主持，董事長楊世忠向關聖帝君上香後，隨即擲筊請示，在第五次擲筊才擲出「聖杯」後宣布今年的活動正式開始。

董事長楊世忠表示，這項活動從2020年開始舉辦，只有疫情那年停辦，今年邁入第七年，純金打造的首獎「金關帝」，重達二兩四錢重，從第一年的十六萬元餘元，在黃金逐年飆漲下，今年市值已高達五十餘萬元。

「金關帝」，重達二兩四錢重。（記者許正雄攝）

總幹事周政衛表示，每個人都可以參加，不必事先報名，繳二百元報名費，每天從上午九時至下午五時，報名登記後即可擲茭，未進入決賽者可得關聖帝群君各種結緣品（每樣一百元），可重覆報名再擲筊杯，今年增加同一日再擲茭可累計聖杯，初賽至三月一日（農曆一月十三日）止。

決賽訂三月三日也即農曆一月十五日元宵節，上午九點前報到後進行，連續擲出最多聖筊獨得首獎純黃金打造的「金關帝」一座外，第二名第三名各得純金項鍊一條（重三點三錢至二點三錢），第四第五名得彩繪關聖帝君一尊。

鳳山文衡殿今年農曆春節有一系列活動，除擲筊搏「金關帝」活動，農曆大年初一前來廟裡祈福的民眾還可獲馬年開運錢母，總共有一萬五千枚，以及一千八百份的平安麵；春節期間點光明燈、過平安橋消災解運，歡迎各地善男信女前來參香祈願祈福。

有四百多年歷史的鳳山赤山文衡殿，香火鼎盛，供奉主祀「關聖帝君」是台灣最多人信仰的神明之一，燈點祈福是每月農曆初一十五，由專業誠心社明善堂，誦經團讀疏文為點燈信眾消災祈福，鳳山文衡殿地址在鳳山區文殿街二號，電話（07）7760615。