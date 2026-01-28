高雄鳳山暖心國中生陪身障者過馬路 網友感動喊：弟弟一生平安

[FTNN新聞網]實習記者鄭巧薰／綜合報導

高雄鳳山近日出現一幕暖心畫面，有駕駛行經鳳山區中山東路一帶時，剛好遇到一名身障者正在過馬路，一旁還有一名身穿國中制服的學生牽著腳踏車，放慢腳步陪同前行。駕駛將過程拍下並分享到社群平台後迅速引發關注，也有眼尖網友發現，該名國中生正是鳳山國中的學生，紛紛向校方喊話應表揚。

一名網友昨（27）日在Threads上發布一段影片，畫面中，只見一名身障者正緩慢的過馬路，一旁路過的國中生見狀則默默在一旁牽著腳踏車與他同行，隨著鏡頭拉近，該名身障者在移動時只能依靠手部及臀部，而國中生以腳踏車護送他過馬路的行為，也讓感動許多網友。

原PO看了這畫面也忍不住直呼：「感覺值得嘉獎啊！ 我覺得自愧不如！」並坦言，如果是自己路過可能就不會注意到，甚至不一定會停下幫忙。

畫面曝光後，不少網友看了也非常感動，紛紛建議校方應表揚，有網友主動寫信給學校表示，「希望能讓孩子知道善良與勇氣是能被世界溫柔接住的。」也有網友表示：「弟弟一生平安，考試all pass」、「祝這位弟弟上公廁都有衛生紙」、「很棒的孩子，台灣的未來有希望了」、「他的爸媽真的值得為他驕傲！」、「鳳山國中的孩子，他好棒！這應該要請校長記他一支小功」。

