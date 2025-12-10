高雄鳳山機車相撞事故 闖紅燈肇事騎士僅11歲

機車騎士沿鳳松路往南行駛，正要過路口，路邊待轉區一台機車突然闖紅燈衝出，兩車相撞後雙雙倒地。這起事故發生在9日下午，高雄鳳山區看似普通的違規事故，警方到場卻發現闖紅燈的林姓機車騎士年僅11歲。

鳳山警分局交通分隊長呂光原說明，「楊男、林男2人均擦挫傷，未送醫，2人酒測值均為0，初步肇事原因研判為林男闖紅燈，詳細肇事原因仍須交大判定。」

當地居民表示，「無照駕駛我們也沒辦法，他們家長的問題，我們也管不了。」

11歲就騎機車上路讓民眾傻眼，附近居民表示林男的機車是他父親贈送，警方將針對林男無照駕駛還闖紅燈的行為，依《道交條例》開罰。不過也有當地居民反映，事故路口號誌多且複雜，時常有待轉區機車看錯號誌違規釀禍。

當地居民王先生表示，「在地是OK，可是外地來他會看錯號誌，導致這邊常常會發生重大車禍。」

當地居民劉先生說明，「正常人來說一般都會看右邊號誌，不會看到左邊待轉號誌，那個待轉字一般民眾也不會去看，所以一般都會看錯，看到右邊這邊。」

已經紅燈，記者仍目擊有機車違規從鳳松路左轉經武路。號誌容易混淆、違規車輛又多，讓當地居民出門提心吊膽，希望相關單位加強取締違規，將待轉區南移到文龍東路並改善號誌，以減少事故發生。

