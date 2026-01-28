高雄鳳山死亡事故！男騎士擦撞倒地 不幸遭聯結車後輪輾斃

男騎士發生擦撞倒地，不幸遭後方聯結車輾斃。（翻攝畫面）

高雄市一名機車男騎士今（28日）下午行經鳳山區時，與另一輛機車發生擦撞倒地，隨後遭同向行駛的聯結車後輪輾斃，當場死亡，警方獲報到場，聯結車駕駛酒測值為0，全案已依過失致死罪嫌偵辦，死者身分與車禍原因有待釐清。

死者身分尚未確認，他今日下午3時30分下午行經鳳山區南華一路、近保南一路口時，不明原因與林姓機車騎士發生擦撞後倒地，不料遭後方的許姓男子駕駛的聯結車後輪輾過，造成頭部重創，救護人員到場確認他已明顯死亡，未送醫；另名林姓機車騎士未發生2次事故，僅手腳擦挫傷，意識清楚，隨後自行就醫。

警方表示，許男與林男酒測值均為零，確切肇事原因及責任歸屬，將調閱監視器畫面及行車紀錄器進一步釐清，全案已依過失致死罪嫌，將許男帶回調查，並呼籲用路人行駛時應保持安全距離，注意大型車輛盲區，以維護行車安全。





